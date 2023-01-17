Ступин Константин Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступин Константин Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ступин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1680

Сын: Ступин Федор Константинов

Мать ребёнка: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1688

Сын: Ступин Иван Константинов

Мать ребёнка: не указана

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Ступин Яков Константинов

Мать ребёнка: не указана

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