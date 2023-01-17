Ступин Константин Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ступин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1680
Сын: Ступин Федор Константинов
Мать ребёнка: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1688
Мать ребёнка: не указана
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: не указана