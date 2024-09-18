Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1674 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.
Отец: Подгородной-Зверев (Подгорных) Иван Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1696 по 1703 ст.
Сын: Подгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717 ст.
Дочь: (Подгорнишных) Марфа Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно