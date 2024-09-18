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Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов

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Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1674 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.

Отец: Подгородной-Зверев (Подгорных) Иван Васильев

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
С 1696 по 1703 ст.

Сын: Подгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Подгорных Лукиян Петров

Мать ребёнка: не указана

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717 ст.

Дочь: (Подгорнишных) Марфа Петрова

Мать ребёнка: не указана

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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