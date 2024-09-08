Подгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров
Место рождения
Дата рожденияС 1696 по 1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1696 по 1703 ст.
Отец: Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Сын: Подгорнишных Фёдор Кондратьев
Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Дочь: Решетникова (Подгорнишных) Матрёна Кондратьева
Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Дочь: Фалелеева (Подгорнишных) Софья Кондратьева
Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Сын: Подгорнишных Логин Кондратьев
Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Дочь: Подгорнишных Мария Кондратьева
Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова
Смерть
Неизвестно