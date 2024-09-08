Подгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров

Подгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров

avatar

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

С 1696 по 1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1696 по 1703 ст.

Отец: Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгородная Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Подгорнишных Фёдор Кондратьев

Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Дочь: Решетникова (Подгорнишных) Матрёна Кондратьева

Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Дочь: Фалелеева (Подгорнишных) Софья Кондратьева

Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Подгорнишных Логин Кондратьев

Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Дочь: Подгорнишных Мария Кондратьева

Мать ребёнка: Подгорнишных Фёкла Симакова

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.