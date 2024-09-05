Фалелеева (Подгорнишных) Софья Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1735 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Сын: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов
Отец ребёнка: Фалелеев Михаил Яковлев
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Первые поселенцы пріѣхали сюда въ 1800-мъ году изъ Малмыжскаго уѣзда (волость и деревню не помнятъ).
Смерть
Неизвестно