Фалелеева (Подгорнишных) Софья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФалелеева (Подгорнишных) Софья Кондратьева

Фалелеева (Подгорнишных) Софья Кондратьева

avatar

Место рождения

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.

Отец: Подгорнишных (Подгородной) Кондратий Петров

Мать: Подгорнишных Фёкла Симакова

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Фалалеев (Фалелеев) Ананий Михайлов

Отец ребёнка: Фалелеев Михаил Яковлев

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Первые поселенцы пріѣхали сюда въ 1800-мъ году изъ Малмыжскаго уѣзда (волость и деревню не помнятъ).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.