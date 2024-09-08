Подгородной-Зверев (Подгорных) Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгородной-Зверев (Подгорных) Иван Васильев

Подгородной-Зверев (Подгорных) Иван Васильев

avatar

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1646 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1646 ст.

Отец: Подгорных (Подгорной) Василий Васильев

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1672 ст.

Сын: Подгорнишных Наум Иванов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.

Сын: Подгоронишных Даниил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.

Сын: Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.

Сын: Подгорнов Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.