Подгородной-Зверев (Подгорных) Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1646 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1646 ст.
Отец: Подгорных (Подгорной) Василий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1672 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.
Сын: Подгоронишных Даниил Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.
Сын: Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно