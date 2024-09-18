Подгорных Лукиян Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1715 ст.
Дата смерти1750 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.
Отец: Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: (Подгорных) Аксинья Лукьянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Сын: Подгорных Матвей Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: (Подгорных) Параскева Лукьянова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1750 ст.