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Подгорных Лукиян Петров

Место рождения

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

1750 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: Подгорнишных (Подгородной) Пётр Иванов

Мать: не указана

Горы, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: (Подгорных) Аксинья Лукьянова

Мать ребёнка: не указана

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Подгорных Матвей Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: (Подгорных) Параскева Лукьянова

Мать ребёнка: не указана

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750 ст.
Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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