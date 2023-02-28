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Безпалов Фёдор Васильев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Безпалов Василий Фёдоров

Мать: Безпалова Аксинья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
19
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Безпалова Прасковья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Сын: Безпалов Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Безпалова Прасковья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1870

Дочь: Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Безпалова Прасковья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Прасковья Александрова

Смерть
Неизвестно
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