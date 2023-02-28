Безпалов Фёдор Васильев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Место жительства
1858
19
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Безпалова Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
24.02.1868
Мать ребёнка: Безпалова Прасковья Александрова
Рождение ребёнка
08.08.1870
Дочь: Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Безпалова Прасковья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно