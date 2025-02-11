Безпалова Прасковья Александрова
женский, родилась До 1850
умерла Неизвестно
Супруги
Безпалов Фёдор Васильев1844 г.р.
Дети
(Безпалова) Анастасия Фёдорова1861 г.р.
Безпалов Василий Фёдоров24.02.1868 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Безпалова) Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1868
Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
08.08.1870
Дочь: (Безпалова) Наталья Фёдорова
Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев
Смерть
Неизвестно