Безпалова Прасковья Александрова До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалова Прасковья Александрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1850

умерла Неизвестно

Супруги
Безпалов Фёдор Васильев1844 г.р.
Дети
(Безпалова) Анастасия Фёдорова1861 г.р.
Безпалов Василий Фёдоров24.02.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпалов Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Безпалова) Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.02.1868

Сын: Безпалов Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.08.1870

Дочь: (Безпалова) Наталья Фёдорова

Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Безпалов Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Безпалов Фёдор Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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