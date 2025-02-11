Безпалов Дмитрий Фёдоров
мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.01.1875, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБезпалов Фёдор Васильев1844 г.р.
МатьБезпалова Прасковья АлександроваДо 1850 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.01.1875
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область