Безпалов Дмитрий Фёдоров 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалов Дмитрий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1871, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.01.1875, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Безпалов Фёдор Васильев1844 г.р.
Мать
Безпалова Прасковья АлександроваДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Безпалов Фёдор Васильев

Мать: Безпалова Прасковья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
28.01.1875
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | От оспы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.