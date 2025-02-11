(Безпалова) Анастасия Фёдорова
женский, родилась 1861, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.11.1868, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецБезпалов Фёдор Васильев1844 г.р.
МатьБезпалова Прасковья АлександроваДо 1850 г.р.
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Рождение
1861
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.11.1868
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область