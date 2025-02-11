(Безпалова) Анастасия Фёдорова 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

(Безпалова) Анастасия Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1861, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.11.1868, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Безпалов Фёдор Васильев1844 г.р.
Мать
Безпалова Прасковья АлександроваДо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Безпалов Фёдор Васильев

Мать: Безпалова Прасковья Александрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.11.1868
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.