Безпалов Василий Фёдоров
мужской, родился 1804, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия1768 г.р.
ОтецБезпалов Фёдор Фёдоров1775 г.р.
Супруги
Безпалова Аксинья Фёдорова1807 г.р.
Дети
(Безпалова) Степанида ВасильеваПосле 1832 г.р.
Безпалов Иван Васильев1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Безпалов Фёдор Фёдоров
Мать: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1832
Дочь: (Безпалова) Степанида Васильева
Мать ребёнка: Безпалова Аксинья Фёдорова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Безпалова Аксинья Фёдорова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Безпалова Аксинья Фёдорова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно