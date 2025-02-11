Безпалов Василий Фёдоров 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалов Василий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия1768 г.р.
Отец
Безпалов Фёдор Фёдоров1775 г.р.
Супруги
Безпалова Аксинья Фёдорова1807 г.р.
Дети
(Безпалова) Степанида ВасильеваПосле 1832 г.р.
Безпалов Иван Васильев1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Безпалов Фёдор Фёдоров

Мать: Анастасия

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Аксинья Фёдорова

Рождение ребёнка
После 1832

Дочь: (Безпалова) Степанида Васильева

Мать ребёнка: Безпалова Аксинья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Безпалов Иван Васильев

Мать ребёнка: Безпалова Аксинья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Безпалов Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Безпалова Аксинья Фёдорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

19

Смерть
Неизвестно

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