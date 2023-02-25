Артемий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

15.12.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.

Сын: Мирон Артемьев

Мать ребёнка: Федора Капитонова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1870 ст.

Сын: Архип Артемьев

Мать ребёнка: Федора Капитонова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Капитонова

Смерть
15.12.1881 ст.
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