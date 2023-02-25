Артемий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смерти15.12.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.
Сын: Мирон Артемьев
Мать ребёнка: Федора Капитонова
Рождение ребёнка
01.09.1870 ст.
Сын: Архип Артемьев
Мать ребёнка: Федора Капитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Капитонова
Смерть
15.12.1881 ст.