Федора Капитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.
Сын: Мирон Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Александров
Рождение ребёнка
01.09.1870 ст.
Сын: Архип Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Александров
Смерть
Неизвестно