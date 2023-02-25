Федора Капитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Капитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.

Сын: Мирон Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Александров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1870 ст.

Сын: Архип Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Александров

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Александров

Смерть
Неизвестно
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