Макар Артемьев
Место рождения
Дата рождения10.03.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1877 ст.
Отец: Артемий Александров
Мать: Федора Капитонова
Крещение
?.03.1877 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1905 ст.
Жена: Мария Петрова
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1913 ст.
Сын: Александр Макаров
Мать ребёнка: Мария Петрова
Смерть
Неизвестно