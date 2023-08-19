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Макар Артемьев

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.03.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1877 ст.

Отец: Артемий Александров

Мать: Федора Капитонова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.03.1877 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1905 ст.

Жена: Мария Петрова

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1913 ст.

Сын: Александр Макаров

Мать ребёнка: Мария Петрова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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