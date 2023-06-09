Александр Макаров
Место рождения
Дата рождения09.08.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913 ст.
Отец: Макар Артемьев
Мать: Мария Петрова
Крещение
11.08.1913 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Николай Иоаннов и крестьянская девица д. Евлева Варвара Григориева.
Смерть
Неизвестно