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Александр Макаров

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.08.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913 ст.

Отец: Макар Артемьев

Мать: Мария Петрова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
11.08.1913 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Николай Иоаннов и крестьянская девица д. Евлева Варвара Григориева.
Смерть
Неизвестно