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Евдокия Артемьева

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1874 ст.

Отец: Артемий Александров

Мать: Федора Капитонова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Куприянов

Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Матрона Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.

Сын: Ефим Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.

Дочь: Серафима Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1904 ст.

Сын: Гурий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.08.1906 ст.

Дочь: Агафья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Сын: Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.

Дочь: Софья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1912 ст.

Сын: Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.

Дочь: Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.

Сын: Кузьма Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Куприянов

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители: крестьянин с. Бурдов Кирилл Куприанов и его законная жена Евдокия Артемиева, православные.
Смерть
Неизвестно

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