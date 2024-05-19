Евдокия Артемьева
Место рождения
Дата рождения01.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1874 ст.
Отец: Артемий Александров
Мать: Федора Капитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Матрона Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
09.10.1900 ст.
Сын: Ефим Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.
Дочь: Серафима Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
26.07.1904 ст.
Сын: Гурий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
07.08.1906 ст.
Дочь: Агафья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Сын: Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
01.10.1910 ст.
Дочь: Софья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
17.09.1912 ст.
Сын: Михаил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.
Дочь: Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Рождение ребёнка
27.10.1916 ст.
Сын: Кузьма Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Куприянов
Родители: крестьянин с. Бурдов Кирилл Куприанов и его законная жена Евдокия Артемиева, православные.
Смерть
Неизвестно