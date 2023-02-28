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Архип Артемьев

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.09.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1870 ст.

Отец: Артемий Александров

Мать: Федора Капитонова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Жена: Евдокия Лукина

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Сын: Порфирий Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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