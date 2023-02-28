Архип Артемьев
Место рождения
Дата рождения01.09.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1870 ст.
Отец: Артемий Александров
Мать: Федора Капитонова
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Жена: Евдокия Лукина
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Сын: Порфирий Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Смерть
Неизвестно