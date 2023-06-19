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Евдокия Лукина

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Архип Артемьев

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Сын: Порфирий Архипов

Отец ребёнка: Архип Артемьев

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно