Евдокия Лукина
Место рождения
Дата рождения01.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Муж: Архип Артемьев
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Сын: Порфирий Архипов
Отец ребёнка: Архип Артемьев
Смерть
Неизвестно