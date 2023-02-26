Варвара Петрова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиДо 1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Пётр Савельев
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1797
Муж: Елисей Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
До 1800