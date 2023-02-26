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Варвара Петрова

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

До 1800

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Пётр Савельев

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1797

Муж: Елисей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
До 1800
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