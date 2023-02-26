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Женский

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Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Матвей Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Савельев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Савельев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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