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Елисей Семёнов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Семён Федосов

Мать: Ефимия Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.10.1797

Жена: Варвара Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.05.1799

Жена: Устиния (Ксения) Тарасова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1806

Сын: Федот Елисеев

Мать ребёнка: Устиния (Ксения) Тарасова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Александр Елисеев

Мать ребёнка: Устиния (Ксения) Тарасова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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