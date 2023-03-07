Елисей Семёнов
Место рождения
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Семён Федосов
Мать: Ефимия Стефанова
Бракосочетание
13.10.1797
Жена: Варвара Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
05.05.1799
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.06.1806
Сын: Федот Елисеев
Мать ребёнка: Устиния (Ксения) Тарасова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Александр Елисеев
Мать ребёнка: Устиния (Ксения) Тарасова
Смерть
Неизвестно