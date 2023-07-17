Тимофеева (Ромадова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.11.1901
Дата смертиОколо 11.03.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1901
Отец: Николаев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Тимофей
Рождение ребёнка
24.08.1920
Дочь: Зинченко (Зинченко) Ольга
Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тимофеев Николай
Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: (Тимофеева) Антонина
Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей
Смерть
Около 11.03.1980