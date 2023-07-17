Тимофеева (Ромадова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Ромадова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.11.1901

Дата смерти

Около 11.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1901

Отец: Николаев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Тимофей

Рождение ребёнка
24.08.1920

Дочь: Зинченко (Зинченко) Ольга

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тимофеев Николай

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: (Тимофеева) Антонина

Отец ребёнка: Тимофеев Тимофей

Смерть
Около 11.03.1980

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