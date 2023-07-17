Николаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Ромадов Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 07.11.1901
Дочь: Тимофеева Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 30.11.1905
Дочь: Романова Матрена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромадов Леонид
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно