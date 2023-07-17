Николаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Ромадов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 07.11.1901

Дочь: Тимофеева Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.11.1905

Дочь: Романова Матрена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромадов Леонид

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно