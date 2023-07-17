Романова (Ромадова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 30.11.1905
Дата смерти30.11.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1905
Отец: Николаев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Сергей
Смерть
30.11.1972