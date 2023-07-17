Романова (Ромадова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Ромадова) Матрена

Романова (Ромадова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 30.11.1905

Дата смерти

30.11.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1905

Отец: Николаев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Сергей

Смерть
30.11.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close