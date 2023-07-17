Романов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 30.11.1908

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Матрена

Смерть
Около 1941