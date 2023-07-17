Романов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 30.11.1908
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Матрена
Смерть
Около 1941