Зинченко (Зинченко) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1920
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1920
Отец: Тимофеев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинченко Петр
Рождение ребёнка
26.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинченко Петр
Рождение ребёнка
1947
Сын: Зинченко Борис
Отец ребёнка: Зинченко Петр
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно