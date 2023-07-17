Зинченко (Зинченко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Зинченко) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1920

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1901 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1920

Отец: Тимофеев Тимофей

Мать: Тимофеева (Ромадова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Петр

Рождение ребёнка
26.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинченко Петр

Рождение ребёнка
1947

Сын: Зинченко Борис

Отец ребёнка: Зинченко Петр

Смерть
2013
Похороны
Неизвестно

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