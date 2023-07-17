Тимофеев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1920

Дочь: Зинченко Ольга

Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тимофеев Николай

Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина

Россия, Смоленская обл., дер.Белоусово
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Екатерина

Смерть
Неизвестно
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