Тимофеев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1920
Дочь: Зинченко Ольга
Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тимофеев Николай
Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина
Россия, Смоленская обл., дер.Белоусово
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Тимофеева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Екатерина
Смерть
Неизвестно