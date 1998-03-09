(Тимофеева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеева) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1927

Дата смерти

09.03.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927

Отец: Тимофеев Тимофей

Мать: Тимофеева Екатерина

Рождение ребёнка
01.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.03.1998
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