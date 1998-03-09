(Тимофеева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1927
Дата смерти09.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927
Отец: Тимофеев Тимофей
Мать: Тимофеева Екатерина
Рождение ребёнка
01.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.03.1998