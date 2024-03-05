Федосья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1699 и 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1697 и 1698 г.р.

Дети

Между 1720 и 1721 г.р.
Между 1722 и 1723 г.р.
Между 1731 и 1732 г.р.
Между 1734 и 1735 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1699 и 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1721

Сын: Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1723

Сын: Никита Але????

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1734 и 1735

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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