Федосья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1699 и 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1721
Сын: Афанасий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1723
Сын: Никита Але????
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1734 и 1735
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно