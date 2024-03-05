Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Иванов

Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1697 и 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1699 и 1700 г.р.

Дети

Между 1720 и 1721 г.р.
Между 1722 и 1723 г.р.
Между 1731 и 1732 г.р.
Между 1734 и 1735 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1697 и 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1721

Сын: Афанасий Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Прокофьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1723

Сын: Никита Але????

Мать ребёнка: Федосья Прокофьева

Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Прокофьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1734 и 1735

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Федосья Прокофьева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close