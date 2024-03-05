Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1697 и 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1721
Сын: Афанасий Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Прокофьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1722 и 1723
Сын: Никита Але????
Мать ребёнка: Федосья Прокофьева
Рождение ребёнка
Между 1731 и 1732
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Прокофьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1734 и 1735
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Федосья Прокофьева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Прокофьева
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно