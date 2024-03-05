Никита Але????
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1722 и 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1722 и 1723
Отец: Алексей Иванов
Мать: Федосья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Егор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: ?
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно