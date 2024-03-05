Никита Але???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Але????

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1722 и 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1697 и 1698 г.р.

Мать

Между 1699 и 1700 г.р.

Жена

Между 1731 и 1732 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1722 и 1723

Отец: Алексей Иванов

Мать: Федосья Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Егор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: ?

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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