Мишанин Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1975
Отец: Мишанин Геннадий Егорович
Мать: Мишанина Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образовательное учреждение: Политехнический техникум
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
С 1998 по 2000
Инспектор | Место работы: Пожарная часть г. Тольятти | Должность: Инспектор
Рождение ребёнка
11.01.1999
Дочь: Мишанина Ангелина Андреевна
Мать ребёнка: Акинина Оксана Васильевна