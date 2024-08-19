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Мишанин Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1975

Отец: Мишанин Геннадий Егорович

Мать: Мишанина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акинина Оксана Васильевна

Образование
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образовательное учреждение: Политехнический техникум
Развод
Неизвестно

Жена: Акинина Оксана Васильевна

Работа или профессия
С 1998 по 2000
Инспектор | Место работы: Пожарная часть г. Тольятти | Должность: Инспектор
Рождение ребёнка
11.01.1999

Дочь: Мишанина Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: Акинина Оксана Васильевна

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