Мишанина (Муратова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишанина (Муратова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишанин Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Мишанин Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
02.06.1975

Сын: Мишанин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Мишанин Геннадий Егорович

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