Мишанина (Муратова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Мишанин Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
02.06.1975
Сын: Мишанин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Мишанин Геннадий Егорович