Мишанин Геннадий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишанин Геннадий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строева Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Мишанина Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишанина Зинаида

Рождение ребёнка
02.06.1975

Сын: Мишанин Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Мишанина Зинаида

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