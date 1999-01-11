Мишанина (Мишанина) Ангелина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1999
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2016 по 2023
Образовательное учреждение: Самарский государственный экономический университет | Уровень образования: Высший | Юридический факультет
Работа или профессия
С 2020
Следователь | Место работы: Следственное управление МУ МВД России «Сызранское» | Должность: Следователь | с 18.01.2024 старший лейтенант юстиции.