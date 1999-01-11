Мишанина (Мишанина) Ангелина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишанина (Мишанина) Ангелина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1999

Отец: Мишанин Андрей Геннадьевич

Мать: Акинина Оксана Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образование
С 2016 по 2023
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образовательное учреждение: Самарский государственный экономический университет | Уровень образования: Высший | Юридический факультет
Работа или профессия
С 2020
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Следователь | Место работы: Следственное управление МУ МВД России «Сызранское» | Должность: Следователь | с 18.01.2024 старший лейтенант юстиции.

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