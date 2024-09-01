Железнов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Железнов неизвестно
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова Анна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Борулёва (Железнова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Железнова Анна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Савельева (Железнова) Агрепина Григорьевна
Мать ребёнка: Железнова Анна
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Спиридонова (Железнова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Железнова Анна
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: Горбунова (Железнова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Железнова Анна
Рождение ребёнка
24.08.1914
Дочь: Михеева (Железнова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Железнова Анна
Смерть
Неизвестно