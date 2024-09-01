Железнов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Железнов неизвестно

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Анна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Борулёва (Железнова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Железнова Анна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Савельева (Железнова) Агрепина Григорьевна

Мать ребёнка: Железнова Анна

Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Спиридонова (Железнова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Железнова Анна

Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: Горбунова (Железнова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Железнова Анна

Рождение ребёнка
24.08.1914

Дочь: Михеева (Железнова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Железнова Анна

Смерть
Неизвестно

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