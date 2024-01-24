Михеева (Железнова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Железнова) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1914

Дата смерти

10.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1914

Отец: Железнов Григорий

Мать: Железнова Анна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Большакова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Школьников Иван 1 муж

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Школьникова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Школьников Иван 1 муж

Рождение ребёнка
06.08.1944

Сын: Михеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Михеев Василий 2 муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Василий 2 муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школьников Иван 1 муж

Смерть
10.12.1985
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