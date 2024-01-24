Михеева (Железнова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1914
Дата смерти10.12.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1914
Отец: Железнов Григорий
Мать: Железнова Анна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Большакова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Школьников Иван 1 муж
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Школьникова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Школьников Иван 1 муж
Рождение ребёнка
06.08.1944
Сын: Михеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Михеев Василий 2 муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Василий 2 муж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1985