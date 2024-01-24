Борулёва (Железнова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Железнов Григорий
Мать: Железнова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Борулев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Борулев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борулев Василий
Смерть
Неизвестно