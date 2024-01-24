Борулёва (Железнова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борулёва (Железнова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Железнов Григорий

Мать: Железнова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимонина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Борулев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Борулев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борулев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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