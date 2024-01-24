Савельева Агрепина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1928
Дочь: Школьникова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Савельев Степан Ильич
Рождение ребёнка
07.08.1928
Дочь: Филюшова Александра Степановна
Отец ребёнка: Савельев Степан Ильич
Рождение ребёнка
06.02.1938
Сын: Савельев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Савельев Степан Ильич
Смерть
1948