Савельева Агрепина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева Агрепина Григорьевна

Савельева Агрепина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1928

Дочь: Школьникова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Савельев Степан Ильич

Рождение ребёнка
07.08.1928

Дочь: Филюшова Александра Степановна

Отец ребёнка: Савельев Степан Ильич

Рождение ребёнка
06.02.1938

Сын: Савельев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Савельев Степан Ильич

Смерть
1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close