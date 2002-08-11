Школьникова (Савельева) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1928
Дата смерти11.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928
Рождение ребёнка
09.01.1952
Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.01.1956
Дочь: Егорова Мария Петровна
Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Школьникова Наталья Петровна умерла в 8 мес.
Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.1964
Дочь: Новичкова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2002