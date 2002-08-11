Школьникова (Савельева) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкольникова (Савельева) Зинаида Степановна

Школьникова (Савельева) Зинаида Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1928

Дата смерти

11.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928

Отец: Савельев Степан Ильич

Мать: Савельева Агрепина Григорьевна

Рождение ребёнка
09.01.1952

Сын: Школьников Иван Петрович

Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.01.1956

Дочь: Егорова Мария Петровна

Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Школьникова Наталья Петровна умерла в 8 мес.

Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
11.03.1964

Дочь: Новичкова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Школьников Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школьников Петр Алексеевич

Смерть
11.08.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close