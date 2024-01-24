Школьников Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьников Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1952

Дата смерти

13.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1952

Отец: Школьников Петр Алексеевич

Мать: Школьникова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айдарова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Школьникова Татьяна 2 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школьникова Татьяна 2 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Школьникова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Школьникова Татьяна 1 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школьникова Татьяна 1 жена

Смерть
13.01.1983
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