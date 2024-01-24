Школьников Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1952
Дата смерти13.01.1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айдарова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Школьникова Татьяна 2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школьникова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Школьникова Татьяна 1 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1983