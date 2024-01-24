Филюшова (Савельева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшова (Савельева) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1928

Дата смерти

08.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928

Отец: Савельев Степан Ильич

Мать: Савельева Агрепина Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1952

Сын: Филюшов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Филюшов Александр

Рождение ребёнка
29.10.1955

Сын: Филюшов Николай Александрович

Отец ребёнка: Филюшов Александр

Рождение ребёнка
02.10.1962

Сын: Филюшов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Филюшов Александр

Рождение ребёнка
01.01.1964

Сын: Филюшов Александр Александрович

Отец ребёнка: Филюшов Александр

Рождение ребёнка
10.10.1968

Сын: Филюшов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Филюшов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филюшов Александр

Смерть
08.02.1982
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