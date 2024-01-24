Филюшова (Савельева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1928
Дата смерти08.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928
Рождение ребёнка
16.09.1952
Сын: Филюшов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Филюшов Александр
Рождение ребёнка
29.10.1955
Сын: Филюшов Николай Александрович
Отец ребёнка: Филюшов Александр
Рождение ребёнка
02.10.1962
Сын: Филюшов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Филюшов Александр
Рождение ребёнка
01.01.1964
Сын: Филюшов Александр Александрович
Отец ребёнка: Филюшов Александр
Рождение ребёнка
10.10.1968
Сын: Филюшов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Филюшов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филюшов Александр
Смерть
08.02.1982