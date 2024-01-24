Филюшов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1955

Отец: Филюшов Александр

Мать: Филюшова Александра Степановна

Рождение ребёнка
14.09.1980

Дочь: Филюшова Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Филюшова Валентина 2 жена

Рождение ребёнка
1983

Сын: Филюшов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Филюшова Ирина 1 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филюшов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Филюшова Валентина 2 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филюшова Валентина 2 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филюшова Ирина 1 жена

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