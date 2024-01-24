Филюшов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1955
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1955
Отец: Филюшов Александр
Рождение ребёнка
14.09.1980
Дочь: Филюшова Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Филюшова Валентина 2 жена
Рождение ребёнка
1983
Сын: Филюшов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Филюшова Ирина 1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филюшов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Филюшова Валентина 2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филюшова Ирина 1 жена