Спиридонова (Железнова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1908
Дата смерти31.07.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908
Отец: Железнов Григорий
Мать: Железнова Анна
Рождение ребёнка
30.10.1946
Сын: Спиридонов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
07.01.1955
Сын: Спиридонов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1986