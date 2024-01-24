Спиридонова (Железнова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Железнова) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1908

Дата смерти

31.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908

Отец: Железнов Григорий

Мать: Железнова Анна

Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Спиридонов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
07.01.1955

Сын: Спиридонов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Спиридонов Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Николай Гаврилович

Смерть
31.07.1986
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