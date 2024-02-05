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Спиридонов Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Спиридонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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