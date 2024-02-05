Спиридонов Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Спиридонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Спиридонова Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно