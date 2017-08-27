Спиридонов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1955

Дата смерти

27.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955

Отец: Спиридонов Николай Гаврилович

Мать: Спиридонова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.08.1976

Сын: Спиридонов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Спиридонова Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
28.06.1982

Сын: Спиридонов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Спиридонова Лидия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Лидия Викторовна

Смерть
27.08.2017
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