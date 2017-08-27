Спиридонов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1955
Дата смерти27.08.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955
Рождение ребёнка
24.08.1976
Сын: Спиридонов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Спиридонова Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
28.06.1982
Сын: Спиридонов Виталий Иванович
Мать ребёнка: Спиридонова Лидия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2017