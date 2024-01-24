Горбунова (Железнова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Железнова) Пелагея Григорьевна

Горбунова (Железнова) Пелагея Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

17.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: Железнов Григорий

Мать: Железнова Анна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горбунов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1937

Дочь: Камзина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1939

Сын: Горбунов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Михаил Васильевич

Смерть
17.06.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close