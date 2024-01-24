Горбунова (Железнова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1912
Дата смерти17.06.1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Отец: Железнов Григорий
Мать: Железнова Анна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горбунов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1937
Дочь: Камзина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1939
Сын: Горбунов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1976