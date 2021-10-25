Камзина (Горбунова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1937
Дата смерти25.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1937
Рождение ребёнка
06.08.1963
Отец ребёнка: Камзин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1968
Дочь: Мельникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Камзин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камзин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Камзин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2021