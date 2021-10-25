Камзина (Горбунова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камзина (Горбунова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1937

Дата смерти

25.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1937

Отец: Горбунов Михаил Васильевич

Мать: Горбунова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
06.08.1963

Сын: Камзин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Камзин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1968

Дочь: Мельникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Камзин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камзин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Камзин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камзин Владимир Иванович

Смерть
25.10.2021
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