Мельникова (Камзина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Александр
Рождение ребёнка
06.11.1990
Дочь: Мельникова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Мельников Александр
Рождение ребёнка
27.08.1995
Сын: Мельников Евгений Александрович
Отец ребёнка: Мельников Александр