Мельникова (Камзина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Камзина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1968

Отец: Камзин Владимир Иванович

Мать: Камзина (Горбунова) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр

Рождение ребёнка
06.11.1990

Дочь: Мельникова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Мельников Александр

Рождение ребёнка
27.08.1995

Сын: Мельников Евгений Александрович

Отец ребёнка: Мельников Александр

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