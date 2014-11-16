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Горбунов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1939

Дата смерти

16.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1939

Отец: Горбунов Михаил Васильевич

Мать: Горбунова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1963

Дочь: Камзина Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Горбунова Людмила

Рождение ребёнка
17.03.1969

Сын: Горбунов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Людмила

Рождение ребёнка
22.05.1971

Сын: Горбунов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Горбунова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Людмила

Смерть
16.11.2014
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