Горбунов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1939
Дата смерти16.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1939
Рождение ребёнка
29.09.1963
Дочь: Камзина Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Горбунова Людмила
Рождение ребёнка
17.03.1969
Сын: Горбунов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Людмила
Рождение ребёнка
22.05.1971
Сын: Горбунов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Горбунова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Людмила
Смерть
16.11.2014